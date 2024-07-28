Копейкин (Новоторжец) Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1590 и 1614
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1590 и 1614
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копейкин Новоторжцев Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1632
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1639
Сын: Копейкин (Новоторжцов) Никита (Микитка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1644 или 1700
Тара, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1646
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1652 по 1653
Сын: Копейкин Никифор (Микишка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно