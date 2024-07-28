Копейкин (Новоторжец) Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкин (Новоторжец) Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1590 и 1614

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1590 и 1614

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копейкин Новоторжцев Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Копейкин Данил Федоров

Мать ребёнка: не указана

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1639

Сын: Копейкин (Новоторжцов) Никита (Микитка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1644 или 1700
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Тара, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1646

Сын: Копейкин Федька Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1652 по 1653

Сын: Копейкин Никифор (Микишка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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