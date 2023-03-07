Кощеева (Шавкунова) Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Кощеев Степан Силов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Степан Силов
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763