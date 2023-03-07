Кощеева (Шавкунова) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Шавкунова) Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Илья Степанович

Отец ребёнка: Кощеев Степан Силов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Степан Силов

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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