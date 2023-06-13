Овчинникова Любовь Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Любовь Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1963

Сын: Овчинников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Овчинников Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1965

Сын: Овчинников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Овчинников Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Николай Иванович

Смерть
2012
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