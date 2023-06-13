Овчинникова Любовь Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1963
Сын: Овчинников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Овчинников Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1965
Сын: Овчинников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Овчинников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012