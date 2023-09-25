Заря (Пайгишева) Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1969
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заря Сергей Владимирович
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.2008
Дочь: Тукина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: не указан