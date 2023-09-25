Заря (Пайгишева) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заря (Пайгишева) Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1969

Отец: не указан

Мать: Пайгишева Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
12.08.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заря Сергей Владимирович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.2008

Дочь: Тукина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

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