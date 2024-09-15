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Языкова -- Ольга Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Языков Лука Федорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Языкова Елизавета Лукиновна

Отец ребёнка: Языков Лука Федорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Языкова Анисия Лукиновна

Отец ребёнка: Языков Лука Федорович

Рождение ребёнка
16.05.1909

Дочь: Языкова Евфросинья Лукиновна

Отец ребёнка: Языков Лука Федорович

спирино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Языкова Екатерина Лукиновна

Отец ребёнка: Языков Лука Федорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Языкова Анастасия Лукиновна

Отец ребёнка: Языков Лука Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Языкова Мария Лукиновна

Отец ребёнка: Языков Лука Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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