Языкова -- Ольга Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Языкова Елизавета Лукиновна
Отец ребёнка: Языков Лука Федорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Языкова Анисия Лукиновна
Отец ребёнка: Языков Лука Федорович
Рождение ребёнка
16.05.1909
Дочь: Языкова Евфросинья Лукиновна
Отец ребёнка: Языков Лука Федорович
спирино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Языкова Екатерина Лукиновна
Отец ребёнка: Языков Лука Федорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Языкова Анастасия Лукиновна
Отец ребёнка: Языков Лука Федорович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Языкова Мария Лукиновна
Отец ребёнка: Языков Лука Федорович
Смерть
Неизвестно