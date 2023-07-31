Домарева (Седых) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домарева (Седых) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домарев Иван Романович

Рождение ребёнка
01.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домарев Иван Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домарев Иван Романович

Смерть
Неизвестно
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