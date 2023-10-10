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Дьяченко Кондрат Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1756

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Дьяченко Иван Петрович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Дьяченко Трофим Кондратьевич

Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Дьяченко Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрена Кондратьевна

Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Васса Кондратьевна

Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Акилина Кондратьевна

Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Дьяченко Тихон Кондратьевич

Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна

Смерть
1829
Похороны
Неизвестно
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