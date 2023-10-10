Дьяченко Кондрат Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Дьяченко Иван Петрович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Дьяченко Трофим Кондратьевич
Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дьяченко Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена Кондратьевна
Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Васса Кондратьевна
Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Акилина Кондратьевна
Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Дьяченко Тихон Кондратьевич
Мать ребёнка: Дьяченко Ульяна Моисеевна
Смерть
1829
Похороны
Неизвестно