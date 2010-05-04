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Волосова Анастасия Алексеевна
Волосова Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.05.2010
Пол
Женский
Отец
Волосов Алексей Иванович
1975 г.р.
Мать
Топчиенко Вероника Анатольевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2010
Отец:
Волосов Алексей Иванович
Мать:
Топчиенко Вероника Анатольевна
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