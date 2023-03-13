Грызлова (Дудина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Дудина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Дудинъ Филипъ

Мать: Дудина Дарья Корнилова

Бракосочетание
07.02.1800

Муж: Грызловъ Ефимъ

Рождение ребёнка
04.09.1804

Дочь: Грызлова Анна

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Грызловъ Дмитрій

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1810

Дочь: Грызлова Марья

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1811

Сын: Грызловъ Николай

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1812

Дочь: Комлева Екатерина

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1814

Дочь: Грызлова Марфа

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Грызлова Матрена

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Трубина Матрена

Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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