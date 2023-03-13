Грызлова (Дудина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Дудинъ Филипъ
Мать: Дудина Дарья Корнилова
Бракосочетание
07.02.1800
Муж: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
04.09.1804
Дочь: Грызлова Анна
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Грызловъ Дмитрій
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
03.04.1810
Дочь: Грызлова Марья
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
15.05.1811
Сын: Грызловъ Николай
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
23.11.1812
Дочь: Комлева Екатерина
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
28.06.1814
Дочь: Грызлова Марфа
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Грызлова Матрена
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Трубина Матрена
Отец ребёнка: Грызловъ Ефимъ