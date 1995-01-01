Попова (?) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (?) Пелагея

Попова (?) Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Ионовна

Отец ребёнка: Попов Ион Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попов Фёдор Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Ионовна

Отец ребёнка: Попов Ион Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Савва Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Попов Меркурий Ионович

Отец ребёнка: Попов Ион Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ирина Ионовна

Отец ребёнка: Попов Ион Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Ионовна

Отец ребёнка: Попов Ион Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Ион Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close