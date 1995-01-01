Попова (?) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Попов Фёдор Ионович
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Попов Савва Ионович
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ирина Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1816