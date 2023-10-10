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Михаленкова Марфа Тимофеевна

Место рождения

Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.09.1879 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Муж: Михаленков Василий Захарович

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Сын: Михаленков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1902 ст.

Дочь: Власикова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1904 ст.

Сын: Михаленков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1907 ст.

Сын: Михаленков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.

Дочь: Михаленкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Сын: Михаленков Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1961
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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