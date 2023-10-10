Михаленкова Марфа Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1879 ст.
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Сын: Михаленков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович
Рождение ребёнка
07.08.1902 ст.
Дочь: Власикова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович
Рождение ребёнка
23.08.1904 ст.
Сын: Михаленков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович
Рождение ребёнка
20.07.1907 ст.
Сын: Михаленков Илья Васильевич
Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.
Дочь: Михаленкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Сын: Михаленков Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Михаленков Василий Захарович
Смерть
1961