Полякова Галина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Галина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1988

Дочь: Аринчина Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Поляков Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
04.03.1997

Дочь: Набокина Ксения Александровна

Отец ребёнка: Набокин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набокин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Анатолий Владимирович

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