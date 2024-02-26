Полякова Галина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1988
Дочь: Аринчина Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Поляков Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
04.03.1997
Дочь: Набокина Ксения Александровна
Отец ребёнка: Набокин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Набокин Александр
Бракосочетание
Неизвестно