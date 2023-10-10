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Мартыненко Роман Григорьевич
Мартыненко Роман Григорьевич
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Место рождения
Кривая Лука
Дата рождения
1769
Дата смерти
1807
Пол
Мужской
Отец
Мартыненко Григорий Осипович
1733 г.р.
Мать
Мартыненко Мария Степановна
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец:
Мартыненко Григорий Осипович
Мать:
Мартыненко Мария Степановна
Кривая Лука
Смерть
1807
Кривая Лука
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