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Мартыненко Роман Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1769

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Мартыненко Григорий Осипович

Мать: Мартыненко Мария Степановна

Смерть
1807
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