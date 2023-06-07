Грошикова Варвара Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1853
Сын: Грошиков Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Грошиков Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
09.12.1858
Сын: Грошиков Даниил
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно