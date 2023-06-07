Грошикова Варвара Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Варвара Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1853

Сын: Грошиков Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Грошиков Дмитрий Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1858

Сын: Грошиков Даниил

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Дмитрий Федотович

Смерть
Неизвестно
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