Анастасия Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1837
Сын: Илья Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Никитин
д.Титовская
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лаврентий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исидор Никитин
Смерть
Неизвестно