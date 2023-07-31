Бачилин Епифан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Степан Максимович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
24.12.1790
Мать ребёнка: Бачилина Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачилин Никифор Епифанович
Мать ребёнка: Бачилина Акулина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно