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Бачилин Епифан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Степан Максимович

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
24.12.1790

Сын: Бачилин Ефим Епифанович

Мать ребёнка: Бачилина Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачилин Никифор Епифанович

Мать ребёнка: Бачилина Акулина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачилина Акулина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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