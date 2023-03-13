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Базловъ Петръ
Базловъ Петръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Пол
Мужской
Отец
Базловъ Артемій
1859 г.р.
Мать
Базлова Пелагея Георгиева
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Базловъ Артемій
Мать:
Базлова Пелагея Георгиева
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