(Штоль) Екатерина Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штоль) Екатерина Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1908

Дата смерти

14.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1908

Отец: Штоль Михаил Гаврилович

Мать: Штоль Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
09.12.1930

Дочь: Дель Раиса Александровна

Отец ребёнка: Вейц Александр Андреевич

Рождение ребёнка
10.05.1932

Сын: Вейц Михаил Александрович

Отец ребёнка: Вейц Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейц Александр Андреевич

Смерть
14.08.1983
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