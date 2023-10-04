(Штоль) Екатерина Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1908
Дата смерти14.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1908
Отец: Штоль Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
09.12.1930
Дочь: Дель Раиса Александровна
Отец ребёнка: Вейц Александр Андреевич
Рождение ребёнка
10.05.1932
Сын: Вейц Михаил Александрович
Отец ребёнка: Вейц Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1983