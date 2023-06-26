Шебеко (Стенбок) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебеко (Стенбок) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Крессон Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Шебеко Георгий Николаевич

коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебеко Георгий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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