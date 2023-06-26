Шебеко (Стенбок) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Крессон Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Шебеко Георгий Николаевич
коммуна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно