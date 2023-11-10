Ваничкин-Солдаткин Захар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваничкин-Солдаткин Захар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

После 13.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
10.02.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Анна Дмитриевна Еремина
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.10.1881

Дочь: Еремина Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.11.1904
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