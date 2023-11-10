Ваничкин-Солдаткин Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиПосле 13.11.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
10.02.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Анна Дмитриевна Еремина
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.10.1881
Дочь: Еремина Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.11.1904