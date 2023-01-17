Орлова Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.
Дочь: Орлова Мария Петровна
Отец ребёнка: Орлов Пётр Иванович
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно