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Дражжин Константин Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 11.10.1814

Сын: Дражжин Ефим Константинович

Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1820

Сын: Дражжин Петр Константинович

Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.06.1822

Сын: Дражжин Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Дражжин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Дражжина Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Жарикова Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Дражжина Агафия

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Дразжин Григорий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дражжина Анна Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дражжина Агафия

Смерть
Неизвестно
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