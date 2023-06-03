Дражжин Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 11.10.1814
Сын: Дражжин Ефим Константинович
Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна
Рождение ребёнка
15.01.1820
Сын: Дражжин Петр Константинович
Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна
Рождение ребёнка
Около 10.06.1822
Сын: Дражжин Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Дражжин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Дражжина Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Дражжина Анна Давидовна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Жарикова Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Дражжина Агафия
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Дразжин Григорий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дражжина Анна Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дражжина Агафия
Смерть
Неизвестно