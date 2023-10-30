Кузьмина (Ходырева) Ефросинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Ходырева) Ефросинья Егоровна

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Место рождения

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ходырев Егор Иванович

Мать: Ходырева Анна Петровна

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.05.1926

Дочь: Усольцева Александра Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Иванович

Пахомова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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