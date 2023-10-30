Кузьмина (Ходырева) Ефросинья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ходырев Егор Иванович
Мать: Ходырева Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.05.1926
Дочь: Усольцева Александра Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Иванович
Пахомова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область