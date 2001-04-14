Соболева Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1954
Дата смерти14.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Отец: Костин Виктор Михайлович
Мать: Костина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1974
Сын: Чирикаев Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Чирикаев Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирикаев Станислав
Смерть
14.04.2001
Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Координаты участка 59.652063, 30.118379