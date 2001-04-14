Соболева Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Валентина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1954

Дата смерти

14.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: Костин Виктор Михайлович

Мать: Костина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1974

Сын: Чирикаев Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Чирикаев Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирикаев Станислав

Смерть
14.04.2001
Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Координаты участка 59.652063, 30.118379
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