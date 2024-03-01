Баженова (Варанкина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Варанкина) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1918

Дочь: Баженова Зоя Степановна

Отец ребёнка: Баженов Степан Михайлович

Починок Средняя Речка Балезинского района Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
16.09.1934

Дочь: Баженова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Баженов Степан Михайлович

Деревня Мишино Карсовайского района Удмуртской АССР
Смерть
Неизвестно
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