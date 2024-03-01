Баженова (Варанкина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1918
Дочь: Баженова Зоя Степановна
Отец ребёнка: Баженов Степан Михайлович
Починок Средняя Речка Балезинского района Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
16.09.1934
Дочь: Баженова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Баженов Степан Михайлович
Деревня Мишино Карсовайского района Удмуртской АССР
Смерть
Неизвестно