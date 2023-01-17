Борисов Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Прокофий

Борисов Прокофий

avatar

Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Васса Борисова

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Никита Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Макар Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close