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Гетало Василий Иванович

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1967

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Гетало Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение
Около 1967

Отец: Гетало Иван Михайлович

Мать: Гетало Маруся

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.08.1968

Дочь: Новикова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гетало Евдокия Константиновна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1970

Дочь: Крылова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Гетало Евдокия Константиновна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гетало Евдокия Константиновна

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