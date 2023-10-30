Гетало Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Гетало Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Около 1967
Отец: Гетало Иван Михайлович
Мать: Гетало Маруся
Рождение ребёнка
21.08.1968
Дочь: Новикова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Гетало Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1970
Дочь: Крылова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Гетало Евдокия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно