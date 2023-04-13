Козлова Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Агафья Ефимовна

Козлова Агафья Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Козлов Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Козлов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Козлов Никифор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Никифор Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close