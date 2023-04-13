Козлова Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Козлов Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Козлов Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Козлов Никифор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Никифор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно