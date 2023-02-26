(Ульянова) София Ульянова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1943
Военная служба
1943
ст.лейтенант мед.службы
Военная награда
Неизвестно
орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно