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(Ульянова) София Ульянова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1910

Отец: Ульянов Ульян Михайлов

Мать: Ульянова Варвара (Куприянова(

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1943
Военная служба
1943
ст.лейтенант мед.службы
Военная награда
Неизвестно
орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно
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