Хивинцева Олимпиада Липа Варфломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хивинцева Олимпиада Липа Варфломеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Павлов Варфоломей

Мать: Анисья Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1929

Дочь: Хивинцева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Хивинцев Николай Филоретович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Хивинцев Николай Филоретович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полтавская Александра

Отец ребёнка: Хивинцев Николай Филоретович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: Хивинцев Николай Филоретович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хивинцев Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1989
Крамоторск
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