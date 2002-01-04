Хивинцева Олимпиада Липа Варфломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1989
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Павлов Варфоломей
Мать: Анисья Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1929
Дочь: Хивинцева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Хивинцев Николай Филоретович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Хивинцев Николай Филоретович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полтавская Александра
Отец ребёнка: Хивинцев Николай Филоретович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: Хивинцев Николай Филоретович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хивинцев Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1989
Крамоторск