Харченко Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Петр Михайлович

Харченко Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

05.08.1855 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.08.1850 ст.

Жена: Харченко Агафья Ипполитовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
26.01.1854 ст.

Сын: Харченко Иван Петрович

Мать ребёнка: Харченко Агафья Ипполитовна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
05.08.1855 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от холеры
Похороны
07.08.1855 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close