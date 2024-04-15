Харченко Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти05.08.1855 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.08.1850 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
26.01.1854 ст.
Мать ребёнка: Харченко Агафья Ипполитовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.1855 ст.
Причина смерти: от холеры
Похороны
07.08.1855 ст.