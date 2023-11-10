Шибаева Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Шибаева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Шибаев Василий Андреевич/Григорьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Шибаев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Шибаев Василий Андреевич/Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаев Василий Андреевич/Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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