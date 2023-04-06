Миронов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти07.07.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Миронов Александр
Мать: Миронова Мария Фавстовна
Бракосочетание
14.10.1912 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Дочь: Миронова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Миронова Аполлинария Николаевна
Смерть
07.07.1916 ст.
От чахотки.