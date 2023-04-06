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Миронов Павел Александрович

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

07.07.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Миронов Александр

Мать: Миронова Мария Фавстовна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.10.1912 ст.

Жена: Миронова Аполлинария Николаевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Дочь: Миронова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Миронова Аполлинария Николаевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.07.1916 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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