Копылов Григорий Егоров 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Григорий Егоров

Копылов Григорий Егоров

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Копылов Егор Степанов

Мать: Копылова Анна Осипова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова (Копьева) Наталья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Епистимия Семенова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Копылов Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Копылов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Копылова Ефросинья Григорьева

Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова

Рождение ребёнка
26.10.1834 ст.

Дочь: Копылова Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.06.1837 ст.

Сын: Копылов Никита Григорьев

Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Копылов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.