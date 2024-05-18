Копылов Григорий Егоров
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Копылов Егор Степанов
Мать: Копылова Анна Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Копылов Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Копылова Ефросинья Григорьева
Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова
Рождение ребёнка
26.10.1834 ст.
Дочь: Копылова Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова
Рождение ребёнка
18.06.1837 ст.
Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Копылова Епистимия Семенова
Смерть
Неизвестно