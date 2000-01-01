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Гудзь (Панфилова) Ирина Александровна
Гудзь (Панфилова) Ирина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1992
Пол
Женский
Отец
Панфилов Александр Николаевич
1967 г.р.
Мать
Панфилова (Туркина) Екатерина Валентиновна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1992
Отец:
Панфилов Александр Николаевич
Мать:
Панфилова Екатерина Валентиновна
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