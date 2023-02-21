Панфилов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1967
Отец: Панфилов Николай
Рождение ребёнка
16.12.1992
Дочь: Гудзь Ирина Александровна
Мать ребёнка: Панфилова Екатерина Валентиновна
Рождение ребёнка
02.01.1996
Сын: Панфилов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Панфилова Екатерина Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно