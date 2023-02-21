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Панфилов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1967

Отец: Панфилов Николай

Мать: Панфилова Лидия Гавриловна

Рождение ребёнка
16.12.1992

Дочь: Гудзь Ирина Александровна

Мать ребёнка: Панфилова Екатерина Валентиновна

Рождение ребёнка
02.01.1996

Сын: Панфилов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Панфилова Екатерина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Екатерина Валентиновна

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