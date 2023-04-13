Рыбин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.08.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности