Петухова (Васина) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1913 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1914 ст.
Дочь: Петухова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Александрович
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно