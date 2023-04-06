Петухова (Васина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Васина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.01.1913 ст.

Муж: Петухов Михаил Александрович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1914 ст.

Дочь: Петухова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Александрович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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