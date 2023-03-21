Тихомиров Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Михаил Игоревич
Мать ребёнка: Тихомирова Светлана Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Сергей Игоревич
Мать ребёнка: Тихомирова Светлана Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно