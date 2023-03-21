Тихомиров Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Игорь

Тихомиров Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Михаил Игоревич

Мать ребёнка: Тихомирова Светлана Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Тихомирова Светлана Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Светлана Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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