Истомина (Белякова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Иван
Рождение ребёнка
21.06.1975
Дочь: Герасимова Татьяна Геннадиевна
Отец ребёнка: Истомин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1982
Сын: Истомин Василий Геннадьевич
Отец ребёнка: Истомин Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
директор Центра материнства и детства
Место жительства
Неизвестно
Иркутск город, Иркутская область, Россия