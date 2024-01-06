Истомина (Белякова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Белякова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Иван

Мать: Белякова Александра Романовна

Рождение ребёнка
21.06.1975

Дочь: Герасимова Татьяна Геннадиевна

Отец ребёнка: Истомин Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1982

Сын: Истомин Василий Геннадьевич

Отец ребёнка: Истомин Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Геннадий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
директор Центра материнства и детства
Место жительства
Неизвестно
Иркутск город, Иркутская область, Россия
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