Лоскутов Алексей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Алексей Федотович

Лоскутов Алексей Федотович

Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

17.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1941

Отец: Лоскутов Федот Алексеевич

Мать: Лоскутова Татьяна Васильевна

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
02.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Ростовская область.Целинский р-он. Юловский
Рождение ребёнка
03.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close