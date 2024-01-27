Лоскутов Алексей Федотович
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения17.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1941
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
02.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Ростовская область.Целинский р-он. Юловский
Рождение ребёнка
03.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
Неизвестно