Карбан Анасатсия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карбан Анасатсия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: Ранюк Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Карбан Игнат Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карбан Игнат Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карбан Игнат Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карбан Игнат Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карбан Игнат Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карбан Игнат Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карбан Игнат Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карбан Игнат Васильевич

Смерть
Неизвестно
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