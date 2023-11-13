Флорова Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флорова Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

17.10.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1868 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1900

Сын: Флоров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Флоров Иван Петрович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 17.10.1902

Муж: Флоров Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.10.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: простуда
Похороны
19.10.1902
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