Флорова Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смерти17.10.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1900
Отец ребёнка: Флоров Иван Петрович
Бракосочетание
До 17.10.1902
Муж: Флоров Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: простуда
Похороны
19.10.1902