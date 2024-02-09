Овчаров Антонович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Овчаров Антон Егорович
Мать: Овчарова ?
Рождение ребёнка
1905
Дочь: ?
Мать ребёнка: Овчарова ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Овчаров ?
Мать ребёнка: Овчарова ?
Рождение ребёнка
1909
Дочь: ?
Мать ребёнка: Овчарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчарова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно