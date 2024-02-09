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Овчаров Антонович

Место рождения

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Овчаров Антон Егорович

Мать: Овчарова ?

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: ?

Мать ребёнка: Овчарова ?

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Овчаров ?

Мать ребёнка: Овчарова ?

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: ?

Мать ребёнка: Овчарова ?

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчарова ?

Место жительства
Неизвестно
Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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