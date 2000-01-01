Вологин Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологин Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1947

Дата смерти

21.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1947

Отец: Вологин Иван Дмитриевич

Мать: Вологина Елена Егоровна

Рождение ребёнка
02.10.1970

Дочь: Заркова Маргарита Валерьевна

Мать ребёнка: Вологина Екатирина Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1979

Дочь: Вологина Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Вологина Екатирина Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1983

Дочь: Вологина Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Вологина Екатирина Ивановна

Смерть
21.03.1990
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