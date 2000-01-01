Вологин Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1947
Дата смерти21.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1947
Отец: Вологин Иван Дмитриевич
Мать: Вологина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
02.10.1970
Дочь: Заркова Маргарита Валерьевна
Мать ребёнка: Вологина Екатирина Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1979
Дочь: Вологина Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Вологина Екатирина Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1983
Дочь: Вологина Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Вологина Екатирина Ивановна
Смерть
21.03.1990