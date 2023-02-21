Вологина (Агапитова) Екатирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1951
Дата смерти11.02.1993
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1951
Рождение ребёнка
02.10.1970
Дочь: Заркова Маргарита Валерьевна
Отец ребёнка: Вологин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1979
Дочь: Вологина Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Вологин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1983
Дочь: Вологина Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Вологин Валерий Иванович
Смерть
11.02.1993