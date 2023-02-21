Вологина (Агапитова) Екатирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина (Агапитова) Екатирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1951

Дата смерти

11.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1951

Отец: Агапитов Иван Васильевич

Мать: Агапитова Домна Родионовна

Рождение ребёнка
02.10.1970

Дочь: Заркова Маргарита Валерьевна

Отец ребёнка: Вологин Валерий Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1979

Дочь: Вологина Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Вологин Валерий Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1983

Дочь: Вологина Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Вологин Валерий Иванович

Смерть
11.02.1993