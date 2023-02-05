Таушканова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1948
Дата смерти05.02.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таушканов Юрий Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенцев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.02.2023