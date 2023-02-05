Таушканова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таушканова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1948

Дата смерти

05.02.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таушканов Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.02.2023
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