(Мамыкина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамыкина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1837

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1837

Отец: Мамыкинъ Измаилъ

Мать: Мамыкина Аксинья

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