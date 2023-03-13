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(Мамыкина) Ольга
(Мамыкина) Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1837
Пол
Женский
Отец
Мамыкинъ Измаилъ
1800 г.р.
Мать
Мамыкина (Басалаева) Аксинья
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1837
Отец:
Мамыкинъ Измаилъ
Мать:
Мамыкина Аксинья
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