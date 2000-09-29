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Норцов Даниил Андреевич
Норцов Даниил Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.2000
Пол
Мужской
Отец
Норцов Андрей Эдуардович
1971 г.р.
Мать
Норцова (Здорик) Наталья Валерьевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2000
Отец:
Норцов Андрей Эдуардович
Мать:
Норцова Наталья Валерьевна
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