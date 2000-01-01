Абалян Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абалян Марина

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Место рождения

Эстонская ССР, г. Таллинн

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: Галина

Эстонская ССР, г. Таллинн
Рождение ребёнка
30.10.1990

Дочь: Абалян Лусине Аветович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
22.12.1991

Дочь: Абалян Мариам Аветович

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Эстонская ССР, г. Таллинн
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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