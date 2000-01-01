Абалян Марина
Место рожденияЭстонская ССР, г. Таллинн
Дата рождения1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: не указан
Мать: Галина
Эстонская ССР, г. Таллинн
Рождение ребёнка
30.10.1990
Дочь: Абалян Лусине Аветович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
22.12.1991
Дочь: Абалян Мариам Аветович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Эстонская ССР, г. Таллинн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности